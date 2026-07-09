Беспрецедентная по масштабу: ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного

Сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентную по масштабу и степени угрозы серию диверсионно-террористических актов спецслужб Украины в отношении военнослужащих, военных объектов и оборонного предприятия на территории РФ.
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