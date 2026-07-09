Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 827 подписчиков

Беспрецедентная по масштабу: ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного

Беспрецедентная по масштабу: ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного

Сотрудники ФСБ предотвратили беспрецедентную по масштабу и степени угрозы серию диверсионно-террористических актов спецслужб Украины в отношении военнослужащих, военных объектов и оборонного предприятия на территории РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии