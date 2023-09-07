Пожар в борделе во время наводнения...

Информация о том, что суд в Киеве отправил под арест на два месяца, до конца октября, миллиардера Игоря Коломойского, человека с характерным прозвищем "Беня-киллер" и соответствующей репутацией за то, что то незаконно (!) вывел за границу "целых" 13,5 миллионов долларов сильно "улыбнула".