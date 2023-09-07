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Пожар в борделе во время наводнения...

Пожар в борделе во время наводнения...

Информация о том, что суд в Киеве отправил под арест на два месяца, до конца октября, миллиардера Игоря Коломойского, человека с характерным прозвищем "Беня-киллер" и соответствующей репутацией за то, что то незаконно (!) вывел за границу "целых" 13,5 миллионов долларов сильно "улыбнула".

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Комментарии
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ВераВерная
&quot; Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и погубила&quot;🤑
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Быть жидом или хохлом это уже бяда, а когда это помесь жидохохол то страшнее ядерного апокалипсиса.... Глазом неуспеешь моргнуть как сольют тебя в унитаз за ненадобностью...
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10 час.

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