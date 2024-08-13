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Mash: в Подмосковье годовалая девочка пожевала цветок с куста и умерла

Mash: в Подмосковье годовалая девочка пожевала цветок с куста и умерла

В деревне Липки в Подмосковье годовалая девочка на прогулке пожевала цветок с куста и умерла. Как сообщает Telegram-канал Mash, специалисты и родители девочки до сих пор не могут установить причины случившегося.

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