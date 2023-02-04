Дочь певицы Славы узнала пол будущего ребенка в эфире телепередачи

Дочь певицы Славы, Александра Морозова, находится на седьмом месяце беременности. До сих пор она не знала пол будущего ребенка, однако участие в программе «Секрет на миллион» изменило это.
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