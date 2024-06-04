Песков: Путин и президент Боливии планируют пообщаться на полях ПМЭФ

Global Look Press/IMAGO/Frederico Brasil Президент РФ Владимир Путин и боливийский лидер Луис Арсе планируют пообщаться на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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