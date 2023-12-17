Авиарейс из Читы задержали на 12 часов

Авиарейс «Чита – Екатеринбург» задержан на 12 часов, сообщили ZAB.RU очевидцы 17 декабря.Согласно данным онлайн-табло, самолёт «Уральских авиалиний» должен был вылететь ещё в восемь утра, однако рейс перенесли на 20:00.