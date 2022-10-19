В Тверской области полицейские установили причастность мужчины к незаконной охоте

В дежурную часть МО МВД России «Кашинский» обратился местный охотовед и сообщил, что в ходе патрулирования территории лесного массива вблизи деревни Клитино Кашинского городского округа выявлен факт незаконной добычи лося.
Популярные статьи
- ВКС России нанесли авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в Сирийской Арабской Республике
- "Дотянутся до всех": для тех, кто проживает в квартирах, вводят новый штраф в 3 000 рублей
- Наши соотечественники, которые в Германии собирают митинги против политики НАТО, приехали на Донбасс поддержать бойцов и мирных жителей
Свежие комментарии