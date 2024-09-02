Путин: Россия и Китай являются союзниками "во всех смыслах"

Россия и Китай являются союзниками "во всех смыслах этого слова". Об этом на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла, заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.