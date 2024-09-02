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Путин: Россия и Китай являются союзниками "во всех смыслах"

Путин: Россия и Китай являются союзниками "во всех смыслах"

Россия и Китай являются союзниками "во всех смыслах этого слова". Об этом на открытом уроке "Разговор о важном", который прошел в МБОУ СОШ &numero;20 имени Героев Отечества Кызыла, заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

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