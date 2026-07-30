С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США

Зеленский четвёртый раз посетил Белый Дом и в десятый раз встретился с Трампом. Такая активность говорит о том, что как бы американцы не пытались на словах дистанцироваться от украинского конфликта, перекладывая его на европейцев, на самом деле, если кто и сможет усадить Зеленского за стол переговоров, так только Трамп.