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С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США

С чем уехал? Соцсети об итогах визита Зеленского в США

Зеленский четвёртый раз посетил Белый Дом и в десятый раз встретился с Трампом. Такая активность говорит о том, что как бы американцы не пытались на словах дистанцироваться от украинского конфликта, перекладывая его на европейцев, на самом деле, если кто и сможет усадить Зеленского за стол переговоров, так только Трамп.

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