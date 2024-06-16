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Прокунин о работе в сборной России: «Мы хорошо пообщались с Майгуровым и Ростовцевым. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу»

«Мы хорошо пообщались с Виктором Майгуровым и Павлом Ростовцевым. Специально для этого я прилетал на Кубок Содружества в Мурманск.

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