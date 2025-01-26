Полковника Юрия Дроздова похоронят на Барышевском кладбище под Новосибирском

Захоронение пройдет в 14.00 на Барышевском кладбище (р.п. Кольцово). Руководство и личный состав УТ МВД России по СФО выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной полковника милиции в отставке Юрия Ивановича Дроздова.
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