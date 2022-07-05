Popcaketv

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Думал, забыли включить: Иван Дорн посмеялся над списком украинских артистов, кому запрещено въезжать в Россию 50 лет

Думал, забыли включить: Иван Дорн посмеялся над списком украинских артистов, кому запрещено въезжать в Россию 50 лет

Российский шоу-бизнес разделился на две части после 24 февраля. Украиские артисты, которые много лет выступали в России, больше не принимают никакого участия в творческой деятельности в России.

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