В станице Старокорсунской обновили асфальтовое покрытие и дорожки возле центра детского технического творчества «Парус» и детского сада № 227 в рамках исполнения наказов избирателей, которые держит на контроле депутат городской Думы Краснодара Андрей Анашкин.
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