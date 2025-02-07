Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Коluchka Hermit
    ТЫ ИДИОТ,ЛЕКСИОН СНАЧАЛА ИЗУЧИ,А ТО КРОМЕ ТУАЛЕТНЫХ СЛОВ И МАТА ВИДИМО НИЧЕГО НЕТ В ЗАПАСЕ. ДА ЭТОТ МУСУЛЬМАНИН ЛУЧШЕ...«Каждая душа вкус...
  • Коluchka Hermit
    ГЛУПЫЙ БАРАН,О СЕБЕ ЛИ РЕЧЬ ВЕДЕШЬ?НАПИСАНО ВСЕ ВЕРНО,И ЕСЛИ БЫ ТЫ УМНИК ЧИТАЛ БИБЛИЮ И СВЯТЫХ-ТО ЗНАЛ БЫ...........Т...«Каждая душа вкус...
  • Коluchka Hermit
    ВАМ У МУСУЛЬМАН ,ХОТЬ У НИХ ВЕРА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ,ЕСТЬ МНОГО ЧЕМУ ПОУЧИТСЯ!!!!!ИБО СВОЕЙ ВЕРЫ-ВЫ СТЫДИТЕСЬ......А ОНИ ,Х...«Каждая душа вкус...

Россия возрождает альтернативу «Евровидению»

Россия возрождает альтернативу «Евровидению»

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году в Москве и Московской области международного песенного конкурса, альтернативного «Евровидению».

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Это полный бред, на зло дяде! Время конкурсов должно быть приостановлено до победы!
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14 час.
СВ
Сергей Васильевич
Кто бы наладил спутниковое ТВ ?! Некому... Все заняты ИИ и рекламой киркоровых на сцене. Даже новостные каналы не работают. Цифровизация, блин....
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6 час.
Игорь Кузнецов
Идёт вооружённое противостояние Западу на Украине, это СВО (так назвали), нет всеобщей мобилизации, воюют наши контрактники ради Победы над неонацизмом. На Западе очень бы хотели лишить наших молодых граждан всего, и спортивных мероприятий, и музыкальных конкурсов. Назло будем проводить свои и приглашать гостей из стран, которые не &quot;прогибаются&quot; под США и их лимитрофов.
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5 час.
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