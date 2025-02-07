Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году в Москве и Московской области международного песенного конкурса, альтернативного «Евровидению».
Россия возрождает альтернативу «Евровидению»
Комментарии
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Сергей Oблезов
Это полный бред, на зло дяде! Время конкурсов должно быть приостановлено до победы!
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14 час.
СВ
Сергей Васильевич
Кто бы наладил спутниковое ТВ ?! Некому... Все заняты ИИ и рекламой киркоровых на сцене. Даже новостные каналы не работают. Цифровизация, блин....
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6 час.
Игорь Кузнецов
Идёт вооружённое противостояние Западу на Украине, это СВО (так назвали), нет всеобщей мобилизации, воюют наши контрактники ради Победы над неонацизмом. На Западе очень бы хотели лишить наших молодых граждан всего, и спортивных мероприятий, и музыкальных конкурсов. Назло будем проводить свои и приглашать гостей из стран, которые не "прогибаются" под США и их лимитрофов.
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5 час.
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