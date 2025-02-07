Россия возрождает альтернативу «Евровидению»

Кто бы наладил спутниковое ТВ ?! Некому... Все заняты ИИ и рекламой киркоровых на сцене. Даже новостные каналы не работают. Цифровизация, блин....

Игорь Кузнецов

Идёт вооружённое противостояние Западу на Украине, это СВО (так назвали), нет всеобщей мобилизации, воюют наши контрактники ради Победы над неонацизмом. На Западе очень бы хотели лишить наших молодых граждан всего, и спортивных мероприятий, и музыкальных конкурсов. Назло будем проводить свои и приглашать гостей из стран, которые не "прогибаются" под США и их лимитрофов.