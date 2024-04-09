Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил ДРГ ВСУ на харьковском направлении СВО

Экипаж ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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