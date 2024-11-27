Новый контрнаступ украинских боевиков станет финалом для просроченного киевского главаря.Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат.
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