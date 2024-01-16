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Русские беспилотники «Инферно» ковровыми бомбардировками закошмарили ВСУ

Русские беспилотники «Инферно» ковровыми бомбардировками закошмарили ВСУ

БПЛА-бомбардировщики русская армия использует для массового сброса гранат.Подразделения русской армии начали использовать беспилотники-бомбардировщики «Инферно» для осуществления коврового сброса гранат на позиции ВСУ.

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