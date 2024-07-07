Испания вышла в полуфинал Евро-2024

Борьба за звание сильнейшей команды континента продолжается на чемпионате Европы в Германии. Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высоко оценил игру испанцев, которые в четвертьфинальном матче обыграли немцев (2:1 Д.
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