Полянский: Запад саботировал переговоры по резолюции РФ о биолабораториях

Западные делегации саботировали переговоры по проекту резолюции России о биолабораториях на Украине, к работе которых причастны США, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого приводит ТАСС.
Западные делегации саботировали переговоры по проекту резолюции России о биолабораториях на Украине, к работе которых причастны США, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого приводит ТАСС.
Свежие комментарии