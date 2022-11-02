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Полянский: Запад саботировал переговоры по резолюции РФ о биолабораториях

Полянский: Запад саботировал переговоры по резолюции РФ о биолабораториях

Западные делегации саботировали переговоры по проекту резолюции России о биолабораториях на Украине, к работе которых причастны США, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого приводит ТАСС.

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