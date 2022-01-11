Не COVID: Что на самом деле случилось с Леонидом Куравлёвым?

По словам сына артиста Василия, Леонида Куравлёва сейчас лечат от пневмонии. "Тесты на COVID-19 отрицательные", - сказал он в комментарии ТАСС, отметив, что семья надеется на выздоровление Куравлёва и, по словам врачей, для этого есть основания.
По словам сына артиста Василия, Леонида Куравлёва сейчас лечат от пневмонии. "Тесты на COVID-19 отрицательные", - сказал он в комментарии ТАСС, отметив, что семья надеется на выздоровление Куравлёва и, по словам врачей, для этого есть основания.
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