Не COVID: Что на самом деле случилось с Леонидом Куравлёвым?

По словам сына артиста Василия, Леонида Куравлёва сейчас лечат от пневмонии. "Тесты на COVID-19 отрицательные", - сказал он в комментарии ТАСС, отметив, что семья надеется на выздоровление Куравлёва и, по словам врачей, для этого есть основания.