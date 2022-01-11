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Не COVID: Что на самом деле случилось с Леонидом Куравлёвым?

Не COVID: Что на самом деле случилось с Леонидом Куравлёвым?

По словам сына артиста Василия, Леонида Куравлёва сейчас лечат от пневмонии. "Тесты на COVID-19 отрицательные", - сказал он в комментарии ТАСС, отметив, что семья надеется на выздоровление Куравлёва и, по словам врачей, для этого есть основания.

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