Доказано природное происхождение коронавируса

Международная группа ученых из Французского национального центра научных исследований (CNRS), Института исследований Скриппса и Университета Аризоны доказали природное происхождение вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.
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