Нона Мордюкова в 1969 году в фильме "Бриллиантовая рука" обещала отключить газ одному из районов Москвы, если его жители не будут покупать лотерейные билеты.
В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Для англосаксонцев-нацистов-либералов геноцид людей военными средствами слишком дорого и слишком долго. Примеры: Югославия, Афганистан, Ирак, нацистская Украина. Поэтому они придумали "зелёную эру" бестопливного бытия "золотого миллиарда" людей и придумали ЛГБТ+ сексаульные извращения, чтобы быстро и эффективно смести с планеты Земля лишние для них 6,5-7 миллиардов людей. А Китай, Индия, КНДР, Иран, Сирия, Куба, Россия... вряд ли пойдут по пути вымирания, как им указывают англосаксонские мрази. Конечно, Китаю и Индии желательно не убийствами сократить своё население до достаточных 300-400 миллионов. А России наоборот надо дорасти население до необходимых 400-550 миллионов человек. Ирану его нынешние 90 миллионов граждан более чем достаточно. Но снизить население Земли, действительно, желательно до достаточных 2,4 миллиардов. Но не убийствами, и не извращениями. В 1960-1961 годах на Земле проживало уже более чем достаточных 3 миллиарда человек. Так что сокращение рождаемости избыточно размножающихся народов и стран надо общими мерами администрирования.
Ответить
12 час.
Татьяна Бушмелева
А может псих больных с манией величия уровня "бох" разместить в комнатах с мягкими стенами... ?
Ответить
11 час.
Дмитрий Джагаров
В ближайшие 15 лет проблемой станет не перенаселение, а катастрофическое сокращение численности населения в наиболее развитых странах, главным образом за счет снижения численности фертильного населения, а также снижения в них процента и численности интеллектуального населения. А проблемы энергодефицита легко решаемы за счет АЭС и солнечных панелей на крышах частных домов и в полотнах дорог. Пустыни можно сделать фабриками продовольствия построив там теплицы и пруды для разведения рыбы и пригодных в пищу водорослей, а также реакторы для выращивания искусственного мяса. Нужны только политическая воля и желание
Ответить
11 час.
Свежие комментарии