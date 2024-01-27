В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса

Александр Макеев

Для англосаксонцев-нацистов-либералов геноцид людей военными средствами слишком дорого и слишком долго. Примеры: Югославия, Афганистан, Ирак, нацистская Украина. Поэтому они придумали "зелёную эру" бестопливного бытия "золотого миллиарда" людей и придумали ЛГБТ+ сексаульные извращения, чтобы быстро и эффективно смести с планеты Земля лишние для них 6,5-7 миллиардов людей. А Китай, Индия, КНДР, Иран, Сирия, Куба, Россия... вряд ли пойдут по пути вымирания, как им указывают англосаксонские мрази. Конечно, Китаю и Индии желательно не убийствами сократить своё население до достаточных 300-400 миллионов. А России наоборот надо дорасти население до необходимых 400-550 миллионов человек. Ирану его нынешние 90 миллионов граждан более чем достаточно. Но снизить население Земли, действительно, желательно до достаточных 2,4 миллиардов. Но не убийствами, и не извращениями. В 1960-1961 годах на Земле проживало уже более чем достаточных 3 миллиарда человек. Так что сокращение рождаемости избыточно размножающихся народов и стран надо общими мерами администрирования.