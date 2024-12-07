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Закон, порядок, государство

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Расчет БпЛА отдельной мотострелковой бригады отдельной гвардейской армии «Южной» группировки войск уничтожил автомобиль ВСУ на Кураховском направлении

Расчет БпЛА отдельной мотострелковой бригады отдельной гвардейской армии «Южной» группировки войск уничтожил автомобиль ВСУ на Кураховском направлении

Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущийся на большой скорости машине и мастерски осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов.

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