В ЯНАО Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в 2024 году

На Ямале выявили 2081 случай заболевания пневмонией, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом в пресс-центре «Север-Пресса» рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.
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