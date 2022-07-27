В Иране решили подписать соглашение о поставках оборудования в РФ и ремонте самолетов

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, на основании которого было принято решение о техническом обслуживании российских самолетов и предоставлении экспорта деталей и оборудования, произведенных в Иране, сообщило Mehr News Agency во вторник, 26 июля «По словам представителя Управления гражданской авиации (УГА) Ирана Миракбара Разави, стороны в рамках подписанного меморандума договорились об экспорте в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, проведении ремонта, технического обслуживания и технической поддержки российских самолетов иранскими ремонтными центрами», — говорится в материале.