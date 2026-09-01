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"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном

"Неуловимый" Abrams уничтожили одним FPV-дроном

Американский танк Abrams, который ВСУ длительное время использовали с тщательно скрываемой закрытой огневой позиции, российским бойцам удалось уничтожить одним FPV-дроном.

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