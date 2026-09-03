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Регионы России

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Словакия отказалась продлить антироссийские санкции ЕС на 12 месяцев

Словакия отказалась продлить антироссийские санкции ЕС на 12 месяцев

Правительство Словакии в среду отклонило предложение о продлении действия пакета индивидуальных санкций Европейского союза против России на 12 месяцев.

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