«Максименко побежал, а защитники тормознули. Не надо выбегать, когда идет борьба». Шалимов об ошибке голкипера «Спартака»

В матче Winline Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» уступил «Ростову» со счетом 0:3. В первом тайме голкипер москвичей допустил результативную ошибку: он вышел за пределы штрафной площади, после чего потерял мяч в борьбе с Ильей Ваханией.