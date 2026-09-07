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В Москве на книжной ярмарке Маргарита Симоньян представила книгу, посвященную раку и умершему мужу

В Москве на книжной ярмарке Маргарита Симоньян представила книгу, посвященную раку и умершему мужу

Маргарита Симоньян презентовала книгу памяти Тиграна Кеосаяна Главный редактор RT Маргарита Симоньян на столичной презентации своего нового романа высказалась о планах на будущее в контексте борьбы с онкологическим заболеванием.

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