Житель Лихославльского округа отправился в Крым на «Меганом»

Житель Лихославльского округа Веселов Александр, ведущий инженер-конструктор Лихославльского завода «Светотехника», отправился в Крым для участия в образовательной программе Академии творческих индустрий «Меганом».
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