Футбол: Объявлены составы Албании и Чехии на матчи против Молдовы

Тренер сборной Албании по футболу Сильвиньо вызвал 24 игрока на матчи 17 и 20 ноября. В состав команды вошли звезды Эльсеид Хисаж ("Лацио Рома"), Кристьян Аслани ("Интернационале Милано"), Недим Байрами ("Сассуоло") и Берат Джимсити ("Аталанта Бергамо").
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