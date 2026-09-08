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Юная дочь Миллы Йовович вышла на красную дорожку в "голом" платье

Юная дочь Миллы Йовович вышла на красную дорожку в "голом" платье

18-летняя модель Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, впервые вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, сообщает "Лента.

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