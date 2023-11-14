Врач Тяжельников назвал самые полезные фрукты для диабетиков

МОСКВА, 15 ноября, ФедералПресс. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, какие фрукты стоит включить в рацион пациентам, больным диабетом.
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