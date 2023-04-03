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В выходные дни астраханские автоинспекторы задержали 36 водителей, находившихся подшофе

В выходные дни астраханские автоинспекторы задержали 36 водителей, находившихся подшофе

Девятерым грозит уголовная ответственность. С вечера пятницы и до конца выходных сотрудники Управления ГИБДД регионального УМВД проводили профилактические мероприятия по пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения и предотвращению ДТП.

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