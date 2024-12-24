Абхазская многоходовочка: Россия получила всё, что хотела?

Может у российских чиновников доля в абхазских майнинговых фермах, тогда все понятно, халявное бабло на кону.

Sergey

подымут в очередной раз тарифы.... и все наверстают с лихвой! а русский народ он терпеливый все заплатит и за кавказ и за всех кого так любит наши правители!