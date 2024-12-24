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Абхазская многоходовочка: Россия получила всё, что хотела?

Абхазская многоходовочка: Россия получила всё, что хотела?

Царьград Фото: Vladimir Baranov/Globallookpress С 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.

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Комментарии
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виктор матвеев
Может у российских чиновников доля в абхазских майнинговых фермах, тогда все понятно, халявное бабло на кону.
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4 час.
Sergey
подымут в очередной раз тарифы.... и все наверстают с лихвой! а русский народ он терпеливый все заплатит и за кавказ и за всех кого так любит наши правители!
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3 час.
Ирина52
Развалили СССР не лозунгами. Народ в марте 1991 проголосовал ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР. Развалили СССР потворством хотелкам национальных элит.
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2 час.

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