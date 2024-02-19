До конца февраля изменено ночное расписание поездов МЦД-3

Расписание некоторых поездов третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) и Казанского направления Московской железной дороги изменено на период с 17 по 29 февраля, сообщила пресс-служба МЖД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии