Категорийный отказ: перевозчики столкнулись с нехваткой дальнобойщиков

В филиале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО обратились с письмом к Минтрансу и Торгово-промышленной палате (ТПП) с предложениями, которые помогут решить проблему нехватки водителей.
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