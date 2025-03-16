Взрослая жизнь: ночью в Астрахани полицейские ловили детей

Сотрудники ПДН вместе с работниками администрации Советского района вышли на «охоту» за подростками. Помимо кафе, баров, игровых клубов и кальянных, комиссия по делам несовершеннолетних зашла в парки, скверы и даже в круглосуточные магазины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии