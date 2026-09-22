Стали известны соперники «Водника» в финальном этапе Кубка России

В группе «Водника» — вице-чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник» и прошлогодний финалист Кубка страны «СКА-Уральский трубник», две сильнейшие команды группы выйдут в полуфинал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минимальная проду...
- ХЛ Пенсионерка из Ар...
- Выпускник СГМУ ли...
Загрузка комментариев…