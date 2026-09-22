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Стали известны соперники «Водника» в финальном этапе Кубка России

Стали известны соперники «Водника» в финальном этапе Кубка России

В группе «Водника» — вице-чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник» и прошлогодний финалист Кубка страны «СКА-Уральский трубник», две сильнейшие команды группы выйдут в полуфинал.

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