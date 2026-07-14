Глава Адыгеи провёл совещание по вопросам подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду

Министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев доложил о масштабной подготовке объектов теплоснабжения, газоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства, а также о формировании 45-суточного запаса твёрдого топлива.
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