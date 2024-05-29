Детские рисунки гладиаторов нашли при раскопках в Помпеях

В Помпеях во время археологических раскопок нашли рисунки гладиаторов, которые были сделаны детьми.Как полагают арехологи, рисунки были сделаны углем самими детьми, которые наблюдали за битвой гладиаторов.
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