В Киеве паника: Битва за Краматорск внезапно началась, русские на пороге главной «фортецi»

Враг пытается остановить ГрВ «Юг» в соседней Первомарьевке, за которой начинается огромный промышленный город Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС В укроСМИ (заблокированы в РФ, как и другие нижеперечисленные вражеские источники) начался «плач Ярославны» о Краматорске.