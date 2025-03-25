Дорожная обстановка в регионе за прошедшие сутки

В Кохме в 08-20 на улице Ивановская 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», совершил наезд на переходящего слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу пешехода – 54-летнюю женщину.
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