В ФАС предложили изменить правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупами

В ФАС России предложили изменить правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупщиками. «ФАС России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов», — говорится в сообщении ведомства.
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