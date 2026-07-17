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В ФАС предложили изменить правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупами

В ФАС предложили изменить правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупами

В ФАС России предложили изменить правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупщиками. «ФАС России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов», — говорится в сообщении ведомства.

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