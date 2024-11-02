День 7 ноября, красный день календаря

? ноября это ПРАЗДНИК- день Великой Октябрьской Социалистической революции, проложивший новый путь развития нашей страны!!! А что такое 4 ноября, очередной нерабочий день календаря... вероятно, тоже праздник ???

Run Николаева

Поздравляла родню раньше, тогда это принято было. Но сам праздник никогда не отмечала, на демонстрации не ходила, ну не интересно мне это-толчея в толпе. К 4 ноября тоже не привыкла. Если б муж вчера не сказал-забыла б, что сегодня, блин, рабочий день :)))