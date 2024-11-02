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День 7 ноября, красный день календаря

День 7 ноября, красный день календаря

Виктор Анисимов  Многим не понравится, но "слов из песни не выкинешь". Для людей моего поколения рождённых в пятидесятые, и шестидесятые годы, день 7 ноября всё таки является одним из главных праздников, пусть и отменённый нашим новым государством.

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Комментарии
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Samarium
? ноября это ПРАЗДНИК- день Великой Октябрьской Социалистической революции, проложивший новый путь развития нашей страны!!!  А что такое 4 ноября, очередной нерабочий день календаря... вероятно, тоже праздник ???
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1 час.
Run Николаева
Поздравляла родню раньше, тогда это принято было. Но сам праздник никогда не отмечала, на демонстрации не ходила, ну не интересно мне это-толчея в толпе. К 4 ноября тоже не привыкла. Если б муж вчера не сказал-забыла б, что сегодня, блин, рабочий день :)))
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31 мин.
ТН
Т Н
Наряду с Днем Победы, День Великой Октябрьской социалистической революции - самый значимый праздник в нашем государстве. Как бы ни тявкали разнотечные либеральные шавки! Отменён с целью стереть народную память о важнейшем историческом событии нашей Родины. Но не получается! 🖕🏻 Праздновали и будем поздравлять детей и внуков 7 ноября!
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24 мин.

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