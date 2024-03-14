Неисправность двигателя могла стать причиной падения вертолета в Магадане

Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета Ми-8Т в Магаданской области.
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