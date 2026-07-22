С 23 июля меняется схема движения на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. Здесь устанавливают светофор с организацией канализированных правых поворотов и отнесенного левого поворота.
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С 23 июля меняется схема движения на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. Здесь устанавливают светофор с организацией канализированных правых поворотов и отнесенного левого поворота.
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