Прототип российского частотного преобразователя для лифтов планируется создать в 2025 году

Прототип частотного преобразователя отечественного производства создадут в 2025 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе российского производителя лифтов Meteor Lift (бывший Otis).
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