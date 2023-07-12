О возвращении бойцов "Азова" на Украину Николай ГанчукРожденный в СССР Вчера 23:32 1 361 У нас на выходных усиленно разгоняли, выражаясь языком противника, зраду из-за возвращения на Украину бывших бойцов признанного в России террористической организацией батальона «Азов».
Но санкции против России Турция так и не ввела
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Толковый разбор.Без эмоций,что большой плюс.
Ответить
15 час.
ВА
Виктор Александров
Политика Государя – это одно, а поведение граждан государства – это другое. «На курорты Антальи в 2022 году приехали 3 033 913 туристов из России». [Сколько россиян посетили Турцию в 2022 году... atorus.ru›node/51177] А ещё бегущей строкой на телевидении сегодня показали, что 24 июня 2023 года Русские купили 7,1 млрд. зелёных оккупационных марок. А помидоры и другие товары из Турции по-прежнему покупают русские люди. Неужели трудно сообразить, что это работа на нацистов Киевского режима? Неужели и тут должно за нас решать государство и Государь? Ведь никто не заставляет граждан России покупать товары у неверных наших соседей. Давайте сами хоть что-то делать для победы на фронте и в тылу СВО! Давайте объявим бойкот товарам из Турции! И Государь наш тут ни при чём! Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ассоциация Туроператоров
atorus
Ответить
13 час.
Игорь Кузнецов
Много слов, мало смысла. Читаю "общепринято в сетевой жизни" - это что? Эрдоган, как руководитель страны, должен занимать нейтральную позицию по отношению к вооружённому конфликту на Украине. А кто из наших граждане ездит отдыхать в Турцию - их личное дело, я не ездил и не хочу.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии