Но санкции против России Турция так и не ввела

ВА

Виктор Александров

Политика Государя – это одно, а поведение граждан государства – это другое. «На курорты Антальи в 2022 году приехали 3 033 913 туристов из России». [Сколько россиян посетили Турцию в 2022 году... atorus.ru›node/51177] А ещё бегущей строкой на телевидении сегодня показали, что 24 июня 2023 года Русские купили 7,1 млрд. зелёных оккупационных марок. А помидоры и другие товары из Турции по-прежнему покупают русские люди. Неужели трудно сообразить, что это работа на нацистов Киевского режима? Неужели и тут должно за нас решать государство и Государь? Ведь никто не заставляет граждан России покупать товары у неверных наших соседей. Давайте сами хоть что-то делать для победы на фронте и в тылу СВО! Давайте объявим бойкот товарам из Турции! И Государь наш тут ни при чём! Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.