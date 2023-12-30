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Иван Охлобыстин: Без носка на пенисе и бриллианта на очке

Иван Охлобыстин: Без носка на пенисе и бриллианта на очке

Разумеется нас обманут, разумеется все шлюхи и пидоры, участвующие в «голой вечеринке» Ивлеевой, сразу после новогоднего поздравления Президента, будут тешить нас ласковыми песнями про любовь и верность.

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Комментарии
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Виктор Геманов
Сарказм, звучащий в словах автора, боюсь, не будет понят теми, кому он предназначен.Это надо ощущать, чувствовать!
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